Que o príncipe Louis deu um show no Trooping the Colour, na manhã desse sábado (8), a gente já sabe. Cheio das caretas e dos tchauzinhos, a estreia dele, no colo da mamãe Kate Middleton, foi a grande atração na varanda do Palácio de Buckingham.

O que nem todo mundo sabe é que ele estava vestindo uma roupinha que esteve naquela varanda em 1986. Daquela vez, quem vestia era o príncipe Harry, tio de Louis. Era a segunda vez que Harry, do alto dos seus um ano e nove meses, comparecia ao Trooping the Colour.

Harry, aqui, está no colo da tia, a princesa Anne. Do lado esquerdo deles, as crianças são príncipe William e Zara Philips. De chapéu vermelho, a princesa Diana. Harry, aqui, está no colo da tia, a princesa Anne. Do lado esquerdo deles, as crianças são príncipe William e Zara Philips. De chapéu vermelho, a princesa Diana.

O modelito é bem clássico e querido pela realeza. As crianças da família real têm de usar apenas bermudas ou shorts até uma certa idade, quando são autorizadas a vestir calças compridas. No batizado de Charlotte, em 2015, George usou um conjuntinho vermelho que seguia o mesmo estilo.

Kate Middleton é muito adepta de repetir roupas e já vimos Charlotte com roupas herdadas de George algumas vezes. Na sua casa também é assim?