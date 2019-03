Harry e William dividiam até Twitter e Instagram – como separar, agora?

A regra número um das redes sociais deveria ser “não crie conta de casal”. Sabe aqueles perfis “Fulano e Fulana”? Além de roubarem a privacidade dos membros do casal, ainda dá o maior xabu na hora da separação.

Veja os Príncipes William e Harry, por exemplo. Eles dois e suas respectivas mulheres, Kate Middleton e Meghan Markle, compartilhavam felizes as contas de Twitter e Instagram. Como os membros da família real não podem ter contas pessoais, o quarteto fantástico divulgava seus compromissos e ações na conta do Kensington Royal, que era a casa real, ou, em inglês, royal household, dos quatro.

Na quinta-feira (14) a Família Real anunciou oficialmente a separação das casas reais de William e Harry. Depois de 24 anos compartilhando quase tudo, agora é hora de cada um voar solo. Nada a ver com os boatos de brigas entre cunhadas – aliás, que coisa cafona essa boataria toda.

É que eles cresceram, têm suas próprias famílias, e muito provavelmente em breve a linha sucessória deve andar. William vai ganhar mais importância na realeza, e vai precisar de uma equipe dedicada a ele e à família dele. Tudo planejadinho, nada surpreendente.

Mas vem cá, e o Twitter @kensingtonroyal, que tem quase 1,7 milhões de seguidores, e o Instagram @kensingtonroyal, com mais de 7 milhões de seguidores? Quem vai ficar com essas contas?

Pois a revista Vanity Fair tem as respostas – pelo menos por enquanto. A assessoria de imprensa do Palácio de Buckingham disse que as atividades de Meghan e Harry, pelo menos em um primeiro momento, serão publicadas no Twitter @RoyalFamily (3,8 milhões de seguidores), que acompanha a vida da Rainha e de “membros da família real”, e no Instagram @TheRoyalFamily (4,9 milhões de seguidores).

William e Kate devem continuar com as contas do Kensington Palace – afinal de contas, a casa real deles segue sendo lá.

E, quem sabe no futuro, o casal Harry e Meghan não lança contas em redes sociais só para eles também? A gente ia amar acompanhar!