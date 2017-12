Príncipes William e Harry arrasaram na pré-estreia de ‘Star Wars’

Não é só você que está ansiosa pela estreia de “Star Wars – Os Últimos Jedi” no cinema. Em Londres, quem compareceu a primeira exibição do filme foram os príncipes William e Harry. A presença deles, aliás, é mais do que justificada: os dois fizeram uma ponta no longa, vestidos de Stormtroopers. Dá para acreditar?

Os dois foram de acordo com o dress code que um autêntico tapete vermelho pede, e arrasaram com seus smokings, black tie e tudo o mais. E foi um date entre irmãos: Kate Middleton e Meghan Markle não tiveram o privilégio de assistir ao filme em primeira mão.

Um dos momentos mais fofos do tapete vermelho foi quando os irmãos da realeza encontraram o androide BB-8. Muito atento às regras de etiqueta britânicas, o robozinho simpático fez questão de prestar uma reverência para os príncipes. Nem o Twitter oficial da família real resistiu ao momento.

The Force is strong on this red carpet! #thelastjedi pic.twitter.com/j6NYKzY3lw — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 12, 2017

Coisa mais fofa! Agora nossa missão é ir ao cinema e descobrir, entre os Stormtroopers, quais são William e Harry. Vamos lá?