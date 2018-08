Priscila Tossan surpreende de novo e já é a favorita da web no ‘The Voice’

A carioca Priscila Tossan já é um dos grandes destaques do “The Voice Brasil” esse ano. A garota que tentava a vida cantando no metrô do Rio de Janeiro chegou ao programa sem fazer muito alarde, avisando que era tímida e que a música lhe ajudava a driblar isso.

Carismática e dona de uma ótima voz, ela caiu nas graças dos jurados e do público. Seu jeito de cantar também chama a atenção por ser bem peculiar, e Lulu Santos chegou a compará-la a Jorge Ben Jor no início da carreira.

Na última quinta-feira (23), Priscila apresentou-se na fase de Tira-Teima e foi salva pelo público com 66,11% dos votos a seu favor. Ela cantou a clássica “Negro Gato”, de Roberto Carlos.

No Twitter, as reações confirmam o favoritismo de Priscila nessa edição do reality. Dá só uma olhada:

A Priscila Tossan é tipo aquela cena de novela que a gente tá esperando há uma semana: só aparece no último minuto pra segurar audiência! #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/oFR3cTVe2r — Elaine Bannwart (@missbannwart) August 24, 2018

#TheVoiceBrasil o sorriso de quem sabe que canta e como canta pic.twitter.com/UX6M7490br — Lelezynha (@cordeirole26) August 24, 2018

Serenidade no olhar de quem será campeã do #TheVoiceBrasil 2018 pic.twitter.com/x41T8OaUwe — Claudio Filho (@_mlkclaudio) August 24, 2018

Priscila Tossan é vida! Ela é maravilhosa. MEU DEUS TEMOS A CAMPEÃ DESSE #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/jTjoxvWaix — Princeso (@guilerwe) August 24, 2018

Priscila tossan é a participante com mais potencial de se tornar uma estrela e bombar fora do programa como eles vem procurando desde a primeira temporada.tem carisma e uma voz de timbre inconfundível! Façam dessa deusa a vencedora e não vão se arrepender!! #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/GyK35SXCmz — Lorde is the new Beethoven (@oconnor_98) August 24, 2018