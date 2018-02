Uma das maiores alegrias de se conseguir a liderança no ‘Big Brother Brasil‘, além de ganhar uma imunidade e mandar alguém para o paredão, está no conforto do Quarto do Líder. Muito além das comidinhas, a produção decora o recinto com itens relacionados ao rei da semana, com direito até a várias fotos de seus familiares e amigos. E foi bem aí que começou a confusão.

Lucas, o líder da semana, conseguiu entrar no Bangalô do Líder durante a festa grega, e ao ver a decoração do quarto percebeu que faltava um detalhe bem curioso: não havia uma única foto de sua noiva nos porta-retratos. Nadinha. Ele começou a pensar o que isso poderia significar e ficou encucado com isso.

Nessa manhã de sábado (03) ele até conversou com Diego sobre a ausência de fotos de sua noiva e o escritor o acalmou, falando que ele não deveria esquentar a cabeça com isso e que não devia significar nada. E não é como se Lucas já não tivesse uma foto de sua amada lá na casa.

Mas será que foi um engano da produção mesmo ou eles só quiseram colocar fogo no parquinho? Vamos lembrar que nos últimos dias Lucas e Jéssica estão num clima meio estranho…