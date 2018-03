Produtor de ’13 Reasons’ fala sobre o que vai ser a 2ª temporada

A segunda temporada de “13 Reasons Why” ainda não tem data de estreia, mas, em evento realizado na manhã desta quarta (21) em Nova York o produtor-executivo e showrunner da série da Netflix, Brian Yorkey, antecipou alguns dos assuntos que serão abordados nos novos episódios.

Enquanto a primeira temporada era centrada na versão de Hanna Baker (Katherine Langford) de tudo o que aconteceu em sua vida até que ela decide tirar a própria vida, a segunda temporada vai mostrar as versões dos amigos e colegas de Hanna, que terão de dar seus testemunhos no tribunal, durante o processo que os pais de Hanna abriram contra a escola Liberty High.

“Veremos uma Hanna muito diferente na segunda temporada”, diz Yorkey. “E não é que ela tenha mentido nas fitas, mas aquele foi apenas o lado dela da história, e toda história tem mais de um lado”, explica.

Outro ponto focal da série em 2018 será como Jessica (Alisha Boe) vai tocar a vida após o estupro que sofreu. “Há quem ache que a história de Jessica acabou quando ela conta do estupro para o pai, mas ela está apenas começando”, diz Yorkey.

A questão do sexismo, e como homens e mulheres são educados a lidar com as emoções de formas diferentes, também será abordada. Yorkey comentou sobre como muitos dos atentados nas escolas, com estudantes atiradores, são feitos por homens que, cheios de raiva, não sabem lidar com seus sentimentos. “Isso também será algo importante na segunda temporada.

Os novos episódios de “13 Reasons Why” não são uma resposta à repercussão e às críticas que a série recebeu em 2017. Depois de divulgar um estudo sobre o impacto que a obra teve sobre jovens e pais de adolescentes, Yorkey afirmou que vai seguir tratando dos temas de acordo com a realidade: “pessoas tomam decisões boas e ruins, vamos continuar mostrando isso, sem querer dar lições”.

*A editora-chefe Ligia Helena viajou a Nova York convidada pela Netflix.