Começo de Big Brother Brasil é sempre aquela confraternização de festa de família, com todo mundo se amando e curtindo jogo. Porém, sempre tem aquele momento que a alegria é deixada de lado e as pessoas enxergam o reality como um jogo. No programa do BBB19 exibido nesta quinta-feira (17), Tiago Leifert mostrou justamente esse momento nessa edição.

Durante a prova de resistência, o pessoal do time vermelho percebeu que Elana, participante de outro time, havia pego o dado da cor errada. Eles poderiam avisar a companheira do equívoco, mas eles optaram por ficar caladinhos. Após a eliminação do time inteiro de Elana por causa do erro, Carolina esqueceu que estava em um programa repleto de câmeras e falou que “ninguém além deles ficaria sabendo daquilo”. Só eles e milhões de pessoas por todo o Brasil.

Percebendo a contradição, Tiago Leifert fez questão de apontar para o público que, naquele momento, os participantes do time vermelho estavam arregaçando as mangas e começando a jogar. Coincidência ou não, foi o time vermelho que chegou até o final da prova e Carol ficou em segundo lugar.

No programa dessa quinta-feira também foi iniciado oficialmente o superparedão, que colocou 14 pessoas emparedadas de uma única vez. A eliminação acontecerá na próxima terça-feira.