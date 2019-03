Hoje em dia temos muitos órgãos que ficam de olho em propagandas enganosas. Basicamente, se uma loja ou propaganda oferece algo que é mentiroso, o consumidor precisa ser ressarcido, mas infelizmente a lei não se aplica em reality shows na televisão brasileira.

O BBB19 começou em janeiro com várias vinhetas apresentando os participantes da temporada, e mas mais de um mês após a estreia já estamos achando uma desconexão grande entre os adjetivos usados pelos brothers na auto-descrição e o que eles mostraram na casa. Será que podemos devolver algum deles por promessa não cumprida?

Os mais-ou-menos enganadores

Dos participantes que restaram na competição, pelo menos quatro deles nos enganaram com meias-verdades. Elana, por exemplo, se apresentou como uma mulher quente que iria “levar esse calor do Piauí para essa casa”, o que não condiz com sua participação um pouco apagada em boa parte do jogo. Rodrigo também pecou um pouco durante sua apresentação: embora tenha enaltecido o funk, o que é uma verdade, ele chegou a dizer que está longe de ser uma pessoa introspectiva. Ok, ele não é mesmo, mas faltou falar que ele passa boa parte do dia na dele, ou dormindo.

–

Alguns brothers se apresentaram de uma forma que pode até ser real, mas que camuflava outra coisa. Danrley disse que não serve para ficar muito tempo solteiro… mas esqueceu de contar que já tem uma namorada fora da casa e, então, não veríamos esse lado apaixonado dele. Já Paula contou que é uma pessoa muito fofa, desconsiderando obviamente todos os comentários preconceituosos que a sister soltou dentro do BBB19.

Os que nos enganaram mesmo

Se os brothers citados até agora falaram meias-verdades, os próximos nos enganaram totalmente nessa nave louca. Alan demonstrou um interesse quase cego pelo prêmio final, mas sua estratégia parece se concentrar em ser esquecido na casa até a decisão do BBB19, afinal ele é um dos que menos se coloca no jogo.

Propaganda enganosa de personalidade também teve nesse elenco! Carolina Peixinho chegou a dizer que se dava bem com todas as tribos quando, na verdade, ela teve grandes problemas em interagir com o grupo da Gaiola. E o que dizer de Rízia, que se vendeu como afrontosa mas é uma das mais planta na casa?

–

Faltou também uma autocrítica para Gabriela, que se anunciou como muito mais agitada do que é, e para Hariany, que se apresentou como espontânea e muito fácil de fazer amizade (quando, na verdade, passa o dia grudada na Paula sem interagir muito com os demais). É muita decepção para um elenco só de reality show.

Não sabemos se esses brothers enganaram só a nós ou ao direto do programa também, mas com certeza essas personalidades pouco combativas estão afetando a atual temporada. Só isso explica chegarmos na metade do programa com um total de zero brigas ou discussões mais animadas.