Foi só Viviane Araújo pisar na concentração do Salgueiro na Sapucaí na madrugada desta terça-feira (13) para as arquibancadas E a internet enlouquecerem. O nome dela subiu imediatamente para o topo dos Trending Topics do Twitter Brasil apenas com elogios.

Pouco antes de desfilar, ela fez um post mentalizando energias positivas: “Mt orgulho de fazer parte dessa família! Vamos com fé e na humildade mostrar a nossa força”.

Rainha de bateria da escola, ela estava caracterizada como a primeira rainha faraó da história do Egito. Na avenida, Viviane brilhou em seu 11º ano à frente da bateria da escola.

Este ano o Salgueiro mostrou o enredo “Senhoras do ventre do mundo”, enaltecendo a força das matriarcas negras.

Confira a repercussão do desfile de Viviane pelo Salgueiro:

uma pausa pra enaltecer viviane araujo QUE MULHER BRASIL #globeleza pic.twitter.com/QcJWAB1Kod — lara (@laratwitta) February 13, 2018

viviane araujo que mulher eu sinceramente não sei nem uma palavra da língua portuguesa pra elogiar pic.twitter.com/dkRjSiCt9h — marílio mendonço (@rodpocket) February 13, 2018

viviane araújo eh apenas a dona do carnaval, a rainha das rainhas, a proprietária da sapucaí. pic.twitter.com/gikAfgxFzL — Gui (@Aguinaldinho) February 13, 2018

Viviane Araújo não é chamada de rainha das rainhas à toa. Ela sabe, né. QUE IMAGEM! #Salgueiro #Globeleza pic.twitter.com/AZ2C6nxbzC — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 13, 2018

Um dia qnd eu chegar na idade da Viviane Araújo quero ter um corpo igual ao dela kkkkkkk… Sonhar n custa nd né 🤦😂😜😏 — Lari 🌈 (@Larissasis2) February 13, 2018

na minha proxima vida eu quero vir viviane araujo — marijuana (@fmaldonato) February 13, 2018

*Viviane Araújo respira* Eu: LINDÍSSIMA, MARAVILHOSA, RAINHAAAAAAAAAA — Mi vai ver a salgueiro ser campeã esse ano (@ddliconic) February 13, 2018