Protesto de Demi Lovato faz Instagram excluir propaganda gordofóbica

Demi Lovato quebrou o silêncio quase completo que adotou enquanto se recupera da overdose que sofreu em julho de 2018, e foi por um bom motivo. A cantora protestou contra um anúncio de teor gordofóbico que foi veiculado no Instagram.

O anúncio do jogo “Game of Sultans” mostrava uma princesa com a legenda “obesa” de um lado, e do outro uma princesa magra com a legenda “bonita”. O jogo sugeria alimentar a primeira com brócolis para “controlar” o peso.

–

Demi postou no Stories então um recado para o Instagram: “Por que essa merda gordofóbica está aparecendo no meu feed? Há muita coisa errada nesse anúncio. Você pode ser bonita com qualquer peso. Isso é muito danoso para pessoas facilmente influenciadas por pressões sociais impostas para nós pela cultura das dietas (…) principalmente quando a pessoa tem problemas com isso!”

Vale lembrar que Demi Lovato já falou abertamente sobre os distúrbios alimentares que teve ao longo da vida. Ela já teve bulimia e anorexia, e recentemente confessou que enfrenta uma batalha diária, até hoje, para não ter recaídas.

Ela terminou seu protesto dirigindo-se diretamente à rede social. “Então, Instagram, por favor deixe esse lixo longe de mim e de outros feeds que podem ser influenciados por esse anúncio nojento. As pessoas estão sofrendo cada vez mais com problemas mentais, e sabendo disso eu espero que vocês pensem mais antes de aprovar essas campanhas”.

O protesto deu resultado. No dia seguinte a assessoria do Instagram, em comunicado ao site TMZ, afirmou que o anúncio havia sido aprovado por engano e posteriormente removido da plataforma. Menos mal.