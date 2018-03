No começo da tarde deste domingo (25), os participantes do ‘BBB18‘ se reuniram na sala para ouvirem as instruções da Prova da Comida. Divididos em times, eles competiram em um desafio que envolvia perguntas e respostas, um tubo de vento e um merchandising de máquina de cartão. Mas, ao contrário dos desafios anteriores, as coisas não rolaram tão bem.

A prova, por causa de sua grande complexidade, demorou muito para começar. Kaysar e Gleici, que ficaram no tubo de vento, precisaram tirar todos os acessórios do corpo e precisaram usar uma roupa especial. Já quem não participou do desafio precisou ficar trancado no quarto do líder para não soprar as respostas corretas (que eram todas sobre o funcionamento da maquininha de cartão).

Logo no começo, o tubo de vento de Kaysar não funcionou por problema de energia, então os brother tiveram de voltar para a casa enquanto a produção consertava a prova. Uma demora sem fim, para os brothers e para quem acompanhou em casa.

No fim, Caruso, Viegas e Gleici perderam a prova e foram para o Tá com Nada, e sortearam rã como proteína. Após a definição, Caruso ficou revoltado com Gleici por causa da derrota, e reclamou que ela não tentou cumprir a parte dela da prova corretamente.