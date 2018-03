Passada a ressaca e o cansaço da festa de ontem, a produção do ‘BBB‘ ordenou que todos os brothers fossem à sala se reunir para a Prova da Comida, que serve para decidir quem vai para o Tá com Tudo (ou seja, tem opção de fazer compras no mercado) e quem fica no Tá com Nada (apenas arroz, feijão, goiabada e uma proteína sorteada).

A Prova dessa semana era simples: um a um eles participavam de um circuito no qual o brother tinha 5 tentativas de acertar uma bola em um buraco ao final de uma estrutura. Mas não era tão fácil assim: antes de poder arremessar as bolinhas, o participante da vez precisava rodar 15 vezes ao redor do próprio eixo (utilizando um mecanismo que eles montaram no jardim) para fazer a prova tontinho.

A brincadeira lembrou um pouco as disputas das Olimpíadas do Faustão, quadro dos anos 90 em que populares disputavam em gincanas ridículas. Em uma delas, a pessoa precisava rodar com um bastão no chão antes de acertar um alvo. Por causa da tontura, normalmente a pessoa caía antes de completar a prova.

O time composto por Ayrton, Viegas, Breno e Kaysar ganhou a prova e ficou no Tá com Tudo. Já o time de Gleici, Caruso, Wagner e Diego] caiu para o Tá com Nada. Mas no fim acabaram dando sorte: a proteína sorteada da vez foi coração de galinha, e todo mundo comemorou.