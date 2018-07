Prova de cozinhar jacaré elimina candidata forte do MasterChef Brasil

Se a Copa do Mundo da Rússia está chegando quase nas finais, o nosso bom e velho ‘MasterChef Brasil‘ ainda está colocando os cozinheiros amadores à prova para descobrir quem irá para as quartas de final do reality culinário. Com a coisa ficando cada vez mais complicadas, os sádicos jurados criaram provas dificílimas no programa exibido nessa última terça-feira (10). Pegou no sono? Não tem problema, a gente conta TUDO o que aconteceu.

Misturando Regiões

Em tantos anos de ‘MasterChef Brasil’ com certeza já rolou comida temática de todas as regiões do país, sem falar das trocentas vezes nas quais os competidores se viram obrigados a demonstrar habilidade em uma cozinha de um estado em especial. Mas sabe o que ainda não havia ainda aparecido no reality? Uma prova misturando TODAS as regiões do Brasil. Henrique Fogaça apresentou o primeiro desafio do dia, que consistia em pegar uma proteína, temperos e acompanhamentos de cada canto do Brasil. Em ordem determinada por Katleen, a vencedora da semana passada, eles escolheram um elemento de cada localidade do país e precisaram fazer um prato cheio de harmonia (como se fosse possível ter qualquer tranquilidade com Ana Paula Padrão fazendo aquelas contagens regressivas tensas).

Aquele momento de tensão que faz a gente falar sozinho. #MasterChefBr pic.twitter.com/eRsoGgF7Yh — MasterChef Brasil (@masterchefbr) July 11, 2018

Por ter sido a primeira a escolher, a gente imagina que Katleen tenha saído na vantagem, certo? Errado! A mineira escolheu ingredientes para fazer uma carne na panela de pressão, e aí Paola Carosella avisou mais um detalhe dessa prova: eles só poderiam usar panelas de inox. Com sua ideia indo para o ralo, a participante precisou dar uma improvisada para manter o sabor de sua ideia.

Foi uma prova especialmente difícil para as mulheres. Eliane teve muita dificuldade com seu peixe, recebeu uma dica da Paola Carosella para melhorar seu prato e o que aconteceu? Sim, ela ficou tão atrapalhada que fez o prato exatamente da forma não recomendada pela chef argentina. Acontece! Já Maria Antônia se perdeu total na hora de preparar sua carne e entregou uma proteína com nervos e crua. “Muuuuu”, brincou Paola antes de provar o prato da competidora.

Ao final quem se deu melhor foi Hugo, pois seu prato estava de lamber os beiços (pelo menos segundo os jurados, em casa só ficamos babando mesmo). Katleen teve o segundo melhor prato, mas não ganhou a chance de subir ao mezanino e precisou encarar a temível prova de eliminação junto dos demais.

O desafio era… jacaré

Em algum momento os participantes desse reality pensam “não tem nada mais que o programa pode inventar para surpreender a gente“. Acredite, o repertório do ‘MasterChef Brasil’ é muito maior que nossa vã filosofia pode acreditar! A prova valendo a permanência no reality foi preparar um prato usando jacaré como destaque. E a coisa ficou ainda mais difícil para Maria Antônia: por ter sido a pior na prova anterior, Erick Jacquin cortou o rabo de seu jacaré como punição. O motivo? Essa é a parte mais fácil e saborosa do corpo do réptil.

Como a carne de jacaré é muito seca, a melhor saída era fazer pratos nos quais a proteína ficasse bem molinha, saborosa. Eliane teve a ideia de fazer uma moqueca, afinal a carne do jacaré cozinharia lentamente no caldo. Ideia parecida com a de Maria Antônia. Thiago optou por um caldo. Já Katleen foi pelo lado mais difícil (e seco) e tentou fazer um filé com molho separado. Mas ela não estava sozinha, pois Hugo do mezanino deu valiosas dicas, além de avisar quando algo estava prestes a queimar.

Durante a avaliação, os chefs ficaram encantados com o prato de Eliane, mas gamaram mesmo no feito por Maria Antônia. Assim, ela ganhou o direito de subir ao mezanino com os prêmios, acompanhada da colega. Chegou então a hora da eliminação. Thiago e Katleen foram durante toda a temporada competidores fortes e implacáveis, sempre oferecendo pratos com muito sabor. Mas a hora de um deles chegou, e foi Katleen a escolhida para sair do programa.

Paola Carosella, durante o julgamento do prato, deu um toque valioso para Katleen. Contou como ela deseja ser uma cozinheira renomada antes de se transformar numa boa cozinheira, e ela deveria buscar esse segundo objetivo antes. A participante se despediu do reality e, em conversa com Ana Paula Padrão, contou estar torcendo para Hugo vencer (cê juraaa?).

Na próxima semana será a última prova em grupo da temporada, com o tradicional desafio de harmonização de vinho com comida. Já estamos ansiosos esperando (e bebendo desde já)!