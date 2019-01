O BBB19 exibido na noite desta quarta-feira (16) iniciou a última etapa da formação da maior berlinda da história do reality show, o Super Paredão. Nada menos do que catorze brothers serão mandados ao mesmo tempo disputando a preferência do público, mas ainda há uma imunidade em jogo.

Apenas três brothers ficam de fora dessa competição recorde: Gustavo e Danrley conquistaram o direito por terem “vencido” o desafio no primeiro dia do BBB19 (na verdade eles ficaram em segundo lugar, mas a primeira dupla foi eliminada por motivos técnicos), já o terceiro imunizado será o vitorioso de uma prova de resistência.

Após Tiago Leifert anunciar que seria uma prova de resistência, alguns brothers reclamaram que ninguém havia jantado. O motivo desse “deslize”? Eles esperavam uma festa, mesmo o apresentador tendo avisado na terça-feira que hoje dia de prova de imunidade.

Divididos em 3 grupos de 5 pessoas, os brothers precisam obedecer às indicações de um painel e levar cubos coloridos dentro de carros. Quem errar ou desistir, elimina o grupo inteiro. Quando restar apenas um único grupo restante, se tornará uma prova individual valendo uma imunidade e um automóvel do patrocinador.

Voltamos a qualquer momento com o desenrolar dessa prova.