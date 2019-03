Na tarde desta sexta-feira (22), os brothers do BBB19 se reuniram no jardim para mais uma Prova do Anjo. A disputa por um colar de imunidade e o direito de receber uma mensagem da família foi acirrada, e todos precisaram participar de uma prova que envolvia apenas habilidade (e um pouco de sorte). Quer dizer… não foram todos que puderam participar.

Além de Alan, que não participou por ser o líder, uma outra pessoa da casa ficaria sem participar. Isso porque ontem (21), durante a Prova do Líder, Rízia ganhou uma consequência: ela deveria vetar alguém de participar da Prova do Anjo. A escolhida foi Carolina, que não ficou tããão contente com a indicação.

A prova, patrocinada por uma marca de automóveis, consistia nos brothers arremessando bolinhas num campo, e cada campo no qual a bolinha poderia cair renderia um certo número de pontos. A pessoa com mais pontos ganharia não só o colar da imunidade, como também um carro.

Todo mundo se esforçou demais, mas Gabriela logo de cara conseguiu uma pontuação alta demais. Sendo assim, ela ganhou o colar da imunidade, a mensagem da família e o carro. De quebra, ela ainda se livrou do maior problema que poderia ter: lembra que uma pessoa ganhou o poder de anular o anjo no domingo? Então, essa pessoa foi justamente Gabriela, que muito provavelmente não vai se vetar.

Quem será que vai para o paredão essa semana?