Já adiantamos para você que, ainda em 2018, outro casamento real vai agitar terras britânicas. Trata-se da união entre a Princesa Eugenie, neta da Rainha Elizabeth II e, por consequência, prima de Harry e William, e Jack Brooksbank, com quem namora há sete anos e está noiva desde janeiro passado.

O casamento, previsto para o dia 12 de outubro, também vai acontecer na Capela Saint George, no Castelo de Windsor, no Reino Unido, assim como o de Meghan Markle e Harry. Mas, em matéria de orçamento, tudo indica que o enlace entre Eugenie e Jack será beeem mais barato do que o do primo – o que, se considerarmos a visibilidade e interesse do público no evento, faz total sentido, né?

Jack Brooksbank e Princesa Eugenie em 22 de janeiro deste ano, após anunciarem seu noivado Jack Brooksbank e Princesa Eugenie em 22 de janeiro deste ano, após anunciarem seu noivado

Vamos aos números: de acordo com o site britânico Express, um valor que pode variar entre 650 mil e 1,3 milhão de dólares (algo entre 2,4 e 4,8 milhões de reais) será gasto para bancar festa e cerimônia dos futuros pombinhos. Já o casamento mais comentado do ano, entre Harry e Meghan, custou cerca de 32 milhões de libras, que equivalem a pouco mais de 161,5 milhões de reais. A diferença é gritante, mas compreensível – principalmente se considerarmos que, desse total de 32 milhões de libras, 30 milhões foram investidos em segurança.

O site informou, ainda, que a conta do casamento entre Eugenie e Jack será dividida entre parte da Família Real – ou seja, o Príncipe Andrew, duque de York e pai da noiva, e sua ex-esposa, Sarah Ferguson, mãe de Eugenie – e a família Brooksbank, do noivo, embora o Palácio de Kensington ainda não tenha confirmado essa informação.