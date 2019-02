Um dos quadros mais queridinhos do ‘Fantástico‘ em 2019, o “Isso a Globo não Mostra” (aquele que viralizou o meme dos 3 reais e o do William Bonner cantando “Jennifer”), dedicou alguns segundo para cutucar uma frase bem controversa dita por Paula no BBB19.

No quadro exibido nesse domingo (17) dentro do dominical, foi exibida uma cena de Paula conversando com seus colegas de confinamento e afirmando ser negra por ter uma avó negra. “Então eu sou negra, porque minha avó é preta também. Então eu sou negra.”, declarou a sister.

Logo após essa fala um pouquinho infeliz, a Globo inseriu no quadro de humor um trecho do ‘Choque de Cultura‘ que dialogava com a frase de Paula sobre ser negra. Nele vimos o crítico Renan da Silva (interpretado por Daniel Furlan) dizendo “reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso você vai mudar de opinião sozinho“. Que indireta, heim?

Vale lembrar que as frases de Paula, assim como de outros brothers, já estão sendo averiguadas por órgãos competentes e a Globo já afirmou que colaborará com as investigações das autoridades.