Quais atores seriam chamados para uma versão brasileira dos Vingadores?

‘Os Vingadores: Ultimato‘ está entre nós e muita gente até já se meteu em briga por causa de spoilers. Aproveitando toda essa comoção popular por um dos filmes mais esperados dos últimos anos, decidimos fazer uma brincadeira. E se o filme dos Vingadores fosse produzido no Brasil, apenas com atores nacionais? Quem seriam os escolhidos para dar vida a Steve Rogers, Peter Parker, Carol Danvers e os demais?

Escolhemos um elenco para os principais heróis do grupo da Marvel, será que eles topariam esses papéis?

Klebber Toledo seria o Capitão América

–

Com sua cara de homem certinho, Klebber Toledo seria perfeito para o papel do herói que foi congelado durante a 1ª Guerra Mundial e foi parar nesse nosso mundinho de redes sociais e ameaças intergalácticas.

Edson Celulari seria o Homem de Ferro

–

Edson Celulari é um pouco mais velho do que Robert Downey Jr, mas é inegável que o ator está inteiraço para interpretar o playboy Tony Stark e sair voando por aí com uma armadura poderosa. A gente acredita!

Alexandre Nero seria Bruce Banner, o Hulk

–

Alexandre Nero compartilha com o doutor Bruce Banner essa carinha de perdido, então o ator seria perfeito para o gigante esmeralda.

Deborah Secco seria a Viúva Negra

–

A Viúva Negra é conhecida como uma grande espiã, e durante os trocentos filmes da Marvel ela já mudou de visual várias vezes. Para a versão brasileira, só podia ser uma atriz igualmente versátil: Débora Secco pode mudar o visual a qualquer hora, facilitando o papel de heroína da SHIELD.

Alexandre Claveux seria o Thor

–

O deus nórdico que controla um martelinho perdeu as longa madeixas, o que facilitou nossa escolha. É só colocar o Alexandre Claveux no papel e pronto, temos nosso próprio filho de Odin.

David Pinheiro seria o Pantera Negra

–

David Pinheiro é um ator em ascensão e vem pegando bons papéis na Globo. Além da competência, vamos dizer que ele tem um porte físico muito semelhante ao ator americano do Pantera Negra, então é uma boa escolha ao papel.

Isabelle Drummond seria a Capitã Marvel

–

Para uma personagem tão grandiosa quanto Carol Danvers, precisamos de uma atriz brasileira amada pelo povo e que já interpretou muitas mulheres fortes na telinha. Isabelle Drummond pode até parecer nova demais, mas garanto que ela acabaria com o Thanos mesmo se fosse vestida de Emília.

Ailton Graça seria o Nick Fury

–

Nick Fury é o organizador do “rolê” Vingadores e precisa ser um homem imponente, mas com um leve senso de humor que todos gostamos. Ailton Graça parece ideal para essa tarefa.

Guilherme Winter seria o Peter Quill, o Senhor das Estrelas

–

Você pode não reconhecer Guilherme Winter nessa foto, mas você com certeza lembra dele se o vir com um cajado e uma barbona. O Moisés de ‘Os Dez Mandamentos’ tem um jeito leve de ser que combina muito com o Peter Quill, então escolhemos ele para ser um dos guardiões da galáxia.

Marcelo Adnet seria o Homem-Formiga

–

O Homem-Formiga é o herói galhofa da Marvel, sempre fazendo piadinhas. Seu filme também é hilário, então somente Marcelo Adnet conseguiria transpor para nossa cultura um herói divertido.

Gabriel Braga Nunes seria o Doutor Estranho

Você olha essa foto do Gabriel Braga Nunes e já pensa que ele é capaz de usar uma capa e abrir portais para várias dimensões, então parece a escolha perfeita para o Doutor Estranho.

Taís Araíujo seria a General Okoye

A principal general de Wakanda é uma mulher poderosíssima, e quem melhor que Taís Araújo para poder interpretar esse grande suporte militar do Pantera Negra?

Nicolas Prattes seria o Homem-Aranha

–

Os novinhos também têm espaço no grupo de heróis, e Nicolas Prattes parece o ator da nova geração ideal para esse Peter Parker tão elétrico e antenado nas redes sociais.

Lázaro Ramos seria o Máquina de Combate

–

Tudo bem, o Lázaro Ramos é um pouco novo demais para interpretar o experiente Máquina de Combate, o braço direito do Homem de Ferro, mas sabemos que com o talento ele conseguiria deixar o personagem até mais carismático.

O que achou dessa escalação?