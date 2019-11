Qual série maratonar na Netflix? Aposte nessas 5 que são amadas no Brasil

A Netflix divulgou à imprensa nesta segunda-feira (4) uma lista de cinco séries internacionais da plataforma que fizeram muito sucesso entre os brasileiros. Os títulos em questão são algumas das produções oriundas de outros países – além do Brasil e dos Estados Unidos – que mostram que está crescendo o interesse do público por séries feitas em países não tão óbvios.

“No Brasil, nossos assinantes consomem incríveis conteúdos locais como ‘Sintonia’ e ‘Irmandade’, mas também estão descobrindo todos os dias séries de todo o mundo na Netflix. É a autenticidade da narrativa que o público ama, e ele não está prestando atenção à língua ou ao país”, disse Bela Bajaria, vice-presidente de Originais Internacionais da Netflix.

Segundo a empresa, 2 milhões de usuários no Brasil assistem a filmes e séries internacionais produzidos em vários países no mundo, o que representa um aumento de 80% em relação a 2018. Ainda no comunicado, além das produções queridinhas listadas (veja abaixo), a plataforma cita grandes joias que caíram rapidamente no gosto dos espectadores, como ‘La Casa de Papel‘, que é espanhola.

Dentre os nomes que aparecem na lista, uma delas é a que mais chama atenção: ‘O Último Guardião‘, uma série turca que está no ranking das produções internacionais mais assistidas pelos assinantes do Brasil. Seria este o novo hit inusitado da plataforma, como foi ‘Vis a Vis‘, por exemplo?

Tendo em vista esse crescimento de procura pelos títulos internacionais, que tal você colocar a maratona em dia? As séries citadas a seguir são boas pedidas para incluir na sua lista, caso você ainda não as conheça – ou ainda não tenha dado uma chance a elas.

A Netflix não revela quantas vezes essas séries foram assistidas e nem qualquer outro tipo de dado mais aprofundado. Mesmo assim, a empresa lista cinco títulos que são expoentes no Brasil, dentre o Top 20 dos títulos internacionais preferidos pelos assinantes daqui. Confira:

The Rain (Dinamarca)

Sinopse: Após um vírus mortal atingir a Escandinávia, dois irmãos precisam encontrar uma maneira de sobreviver em meio ao caos em um mundo pós-apocalíptico.

Dark (Alemanha)

Sinopse: Quatro famílias têm suas histórias e segredos destrinchados após o desaparecimento misterioso de duas crianças na pequena cidade de Winden, na Alemanha.

The End of the F***ing World (Reino Unido)

Sinopse: Um adolescente psicopata viaja com uma garota problemática em uma aventura totalmente não convencional – e cheia de apuros.

Sex Education (Reino Unido)

Sinopse: Um jovem estudante começa a fazer terapia sexual após a insistência de seus amigos e a influência de sua mãe, que é terapeuta do sexo.

O Último Guardião (Turquia)

Sinopse: Um jovem lojista vê seu mundo virado do avesso quando descobre suas relações com uma ordem secreta e antiga, que tem como objetivo proteger Istambul.