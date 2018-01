Qual seu artista preferido no Caldeirão de Ouro? Vote!

O primeiro “Caldeirão do Huck” de 2018 acontece em versão de gala, prestando um tributo ao programa dos anos 1980 “Globo de Ouro“, a parada de sucessos da Rede Globo, apresentada por Isabela Garcia, que mostrava os grandes hits da época.

No programa de Luciano Huck, quem divide a apresentação com ele são as atrizes Tatá Werneck e Paolla Oliveira, que até deram um selinho carinhoso durante a gravação.

Na parada de sucessos do “Caldeirão”, os artistas que brilharam em 2017 foram Mc Kevinho, Anitta, Pabllo Vittar, Simone & Simaria, Thiaguinho, Ludmilla, Anavitória, Luan Santana, Nego do Borel, Maiara e Maraísa e Marília Mendonça.

Mas nós queremos de você: na sua opinião, quem brilhou mais em 2017?

Vote em nossa enquete e escolha o melhor entre os melhores do “Caldeirão de Ouro”.