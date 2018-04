Quantas vezes Kaysar mudou de visual no BBB18? Nós contamos!

Muitas vezes movidos pela vontade de aparecer ou pelo tédio (quem sabe até os dois), alguns participantes do ‘BBB‘ sempre dão uma mudança no visual. Até dá pra entender, pois eles passam o dia inteiro se vendo no espelho, e uma hora o visual de sempre cansa. Mas e o Kaysar? Bem, o sírio é quase um departamento à parte.

Nunca na história desse programa vimos um participante mudar tanto de visual quando ele. Seja pequenas alterações ou grandes mudanças (todas bem controversas), Kaysar foi quase um camaleão no ‘BBB18’. Decidimos contar quantas vezes ele mudou de visual (ou pelo menos TENTAR, porque é tanta mudança que nem temos certeza assim do número exato) e contar nessa matéria:

#01. Kaysar com barba descolorida

–

#02. Kaysar Wolverine

–

#03. Kaysar com metade do rosto raspado

–

#04. Kaysar de moicano e sem costeletas

–

#05. Kaysar com cabelo “arte” (by Wagner)

–

#06. Sobrancelha com risco

–

#07. Já nem sabemos o que está acontecendo nesse cabelo

–

#08. Muitos riscos na sobrancelha

–

#09. Visual Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002

–

#10. Visual “O Caruso desenhou um pênis na minha cabeça”

–

#11. O atual visual zebrinha

–

Essas foram as 11 mudanças mais icônicas do brother. Quantas vezes mais ele vai mudar até sua saída da casa?