O fantasma do temido quarto branco da décima edição do BBB nunca teve um substituto à altura, talvez por quase ter levado um competidor à loucura com um design de interiores parecido com o de uma temporada de American Horror Story. No BBB19, a ideia de dar uma mexida no reality com um quarto extra até surpreendeu os participantes, mas o público de casa está morrendo de tédio.

No tal Quarto dos 7 Desafios, Hana, Hariany e Paula enfrentam alguns desafios primários que miram no filme ‘Jogos Mortais’, mas acertam em dinâmicas de emprego. Mesmo privando as sisters de água e ar-condicionado, a equipe do BBB19 teve dificuldade para fazê-las participar com vigor. Também, o prêmio para elas é apenas vetar 3 pessoas da prova do líder da próxima quinta, algo bem bobinho.

O resultado pífio do desafio pode ser visto na repercussão do programa nas redes sociais, pois o público não entendeu a graça de começar uma temporada com umas viradas tão bobinhas. No Twitter, chovem reclamações sobre o desafio tolo:

Desafios para crianças de 6 anos. Que coisa chata de assistir. Façam desafios de verdade e sem tempo extra caso não consigam vencer. E outra coisa, nao condicionem comida e água aos desafios. Isso deve ser dado normalmente. Esse quarto foi total FAIL. #BBB19 — Peter 🐙🍃🌿🌱 (@PeterMr) January 22, 2019

O poder desse quarto e a coisa mais sem logica, @bbb cria vergonha na cara pq n tem logica esse sofrimento td pra ter o poder so de vetar 3 pessoas. #BBB19 — Rosy💎 (@paixaop2) January 22, 2019

ATÉ AGORA TENTANDO ENTENDER ESSE QUARTO PERTUBADOR QUE O TIAGO FALOU???#BBB19 pic.twitter.com/zfv4wulXHm — Curiosidade BBB (@BbbCuriosidade) January 21, 2019

O desafio do quarto se encerrará nesta terça-feira, durante o programa ao vivo.