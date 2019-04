Que amor! Lulu Santos revelou casamento surpresa e pedido inusitado e fofo

Lulu Santos oficializou, na última sexta-feira (19), a união com o amado Clebson Teixeira. No Instagram, o cantor contou que eles assinaram o termo de união estável e que a data para que começasse a valer foi escolhida por Lulu e tem um significado todo especial: “Pedi pra que fosse valido a partir de 6 de maio porque nasci no dia 4 e achei justo que renascesse logo em seguida”, escreveu.

Os dois completaram 1 ano de relação no dia 11 de abril e encheram o feed do Instagram de amor. Fofos!

Toda felicidade do mundo, casal! ❤