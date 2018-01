O que fazer no ‘Big Brother Brasil‘ quando não se está no mais puro tédio. Alguns tomam sol, outros fofocam… mas Ana Clara e Patrícia decidiram criar uma música de carnaval para chamar de sua.

Intitulada ‘Dança do Caranguejo‘, a canção composta pelas sisters tem tudo para emplacar nesse verão: é grudentinha e tem uma coreografia mais fácil que a de ‘Que Tiro Foi Esse’ (afinal não é tão de boa assim se jogar no chão no meio do bloquinho). E para emplacar de vez, todos gravaram um videoclipe improvisado no jardim.

Com vocais de Patrícia e direção de Viegas (com uma câmera imaginária, claro), quase toda a casa participou do clipe, menos Nayara e Lucas que estavam ocupados fazendo qualquer coisa que não seja socializar com os coleguinhas. O pessoal que acompanhava pelo pay per view amou e já declarou o novo hino do Carnaval.

Criatividade à parte, os mais atentos perceberam que essa coreografia de ir para um lado e para o outro imitando um caranguejo lembra muito a Dança do Siri do antigo ‘Pânico na TV’.