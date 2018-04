Que tal cantar as músicas da Beyoncé na igreja, durante uma missa?

Para todos aqueles que se consideram devotos de Beyoncé, boas notícias: uma igreja em São Francisco, nos Estados Unidos, irá fazer uma missa com as músicas da rainha.

A Catedral de Grace tomou a frente no processo de louvar essa mulher chamada Beyoncé e realizará a primeira começou os preparativos para a missa. A cerimônia, que será conduzida pela reverenda Yolanda Norton, será embalada pelas músicas da Queen Bey. Segundo os responsáveis pela Catedral, a ideia é mostrar como a música ajuda a dar voz às pessoas marginalizadas e às minorias, especialmente às mulheres negras.

“Venha para o The Vine SF para cantar as suas músicas preferidas da Beyoncé e descobrir como a arte abre uma janela na vida marginalizada e esquecida – particularmente das mulheres negras. Ouviremos uma mensagem incrível da Rev. Yolanda Norton, Professora-Assistente do Antigo Testamento no Seminário Teológico de São Francisco”, explica o convite da Catedral.

“The Vine” é uma forma de culto nova que procura trazer a cultura moderna para falar de Deus e dos problemas atuais, para poder conversar com a atualidade e os ensinamentos antigos.

Quem já está se preparando para que essa missa vire também parte dos cultos brasileiros?