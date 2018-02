Ludmilla estreou seu primeiro bloco de rua no Carnaval do Rio de Janeiro às 10h desta terça-feira (13), e não poderia ter tombado mais na escolha do look. Ela optou por um visual inspirado na África e simplesmente arrasou na composição de vermelho, preto e dourado.

Praticamente sem dormir, já que fez show em camarote na Sapucaí durante a madrugada, ela se manifestou no Twitter pouco antes de subir ao trio do Fervo da Lud.

É HOJEEEEEEEE🔥 — LUDMILLA (@Ludmilla) February 13, 2018

Eu to muito nervosa pqp — LUDMILLA (@Ludmilla) February 13, 2018

Ludmilla contou com dois suportes de peso no comando do bloco. Nego do Borel e Jojo Todynho marcaram presença no trio e animaram a galera. A irmã e a mãe da cantora também estiveram ao lado dela durante toda a festa.