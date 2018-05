Meghan Markle, agora duquesa de Sussex, está levando modernidade à família real. Descendente de negros, divorciada, e mais velha que o Príncipe Harry, ela é também declaradamente feminista. Provavelmente por isso, ela tomou a decisão de mudar os votos tradicionais que a noiva diz para o noivo, e omitiu uma palavra problemática no casamento real.

Na hora de falar os votos para Harry, Meghan omitiu o trecho que tradicionalmente diz “amar, cuidar e obedecer”. Em vez disso, ela disse apenas que irá “amá-lo e valorizá-lo”. Kate Middleton, no casamento com o Príncipe William, também não prometeu obedecer ao marido, bem como a Princesa Diana, que quando casou-se com o Príncipe Charles prometeu “amar, acompanhar, honrar e proteger” o marido.

Tirando isso, a troca de votos do casal foi bastante tradicional.

Harry disse: “Eu, Harry, recebo você, Meghan, como minha esposa, para ter e manter desse dia em diante; no melhor e no pior, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para amá-la e valorizá-la, até que a morte nos separe; de acordo com a santa lei de Deus. Na presença de Deus, faço este voto.

Meghan disse: “Eu Meghan, recebo você, Harry, como meu marido, para ter e manter deste dia em diante;no melhor e no pior, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para amá-lo e valorizá-lo até que a morte nos separe; de acordo com a santa lei de Deus. Na presença de Deus, faço este voto.