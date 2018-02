Quem é a moça que postou fotos com Caio Paduan em camarote

Djéssica Benfica é o nome dela. Na madrugada desta segunda-feira (12), ela surpreendeu com posts ao lado do ator Caio Paduan, o delegado Gustavo da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’. Os dois estavam com um grupo de amigos no camarote Allegria, na Marquês de Sapucaí, para acompanhar o desfile das escolas de samba do Rio.

Nas imagens, os dois aparecem abraçados e Caio tasca um beijão na bochecha dela, que abre um sorrisão. Outra foto mostra o beijo de um casal, mas não dá para cravar que se trata dos dois, embora ela mesma tenha postado com a legenda: “It’s always been…🖤” (Sempre foi… 🖤, em tradução livre) .

Mas quem é Djéssica Benfica? É uma DJ profissional que mora tem empresa em São Paulo e se apresenta em festas fechadas para um público seleto. Ela tem 25 anos e é do signo de Libra. E como uma boa libriana, em uma de suas postanges, ela afirma que o amor sempre pesa mais em sua balança.

Mais conhecida como Djessib, ela tem muitos fãs. Seu perfil no Instagram tem mais de 21 mil seguidores. Há alguns anos, ela fez um ensaio de fotos que está disponível na internet (veja aqui).

Caio Paduan está solteiro desde o fim de seu namoro com atriz Julia Konrad, em dezembro do ano passado. Ele não se manifestou sobre as fotos com Djessib e usou este emoji para comentar a foto do beijo: 😘. O ator também fez um post nesta segunda-feira (12) com uma possível indireta aos rumores do affair. Será?

It’s always been…🖤 A post shared by djessib (@djessib) on Feb 11, 2018 at 11:58am PST