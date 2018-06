Quem é Aida Garifullina, a linda cantora da abertura da Copa do Mundo

Getting ready for the concert. Thats how my studying process looks like….😊✌🏼Mattinata “L’aurora di bianco vestita” R.Leoncavallo🎼 В процессе подготовки к концерту….😜 #backstage #study #process #sing #singing #voice #me #aidagarifullina #learning #song #romance #music #rehearsal #LechNapierala #piano #play

A post shared by Aida Garifullina (@aidagarifullina) on Apr 2, 2018 at 2:12am PDT