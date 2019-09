Quem é Luara, a garota de 9 anos que dançou com Iza no Rock in Rio 2019

O primeiro fim de semana do Rock in Rio 2019 aconteceu e muitos momentos estão repercutindo nas redes. Um deles marcou o domingo (29): Iza subiu ao palco Sunset para cantar os hits da carreira. Só que ninguém esperava que uma ‘míni’ Iza aparecesse e desse um show ao lado da cantora ao som de ‘YoYo’, música em parceria com Gloria Groove.

O nome da garotinha é Luara Martins e ela tem nove anos. É dançarina desde os seis anos de idade e a inspiração veio de dentro de casa: a irmã Laura Martins também arrasa quando é para colocar o corpo para mexer. Atualmente, as duas se apresentam juntas e estão sempre se exaltando nas redes.

O Instagram de Luara é administrado pela mãe, Francine, e foi por meio dele que Iza conheceu a garotinha. Em maio, a cantora compartilhou um vídeo da pequena dançando e escreveu na legenda: “Ah, pronto. Tenho uma filha. Eu preciso te conhecer. Eu preciso ser sua amiga, nunca te pedi nada!”, brincou a artista.

O encontro entre as duas aconteceu durante o programa ‘Hora do Faro’, em julho. No bate-papo, a pequena deixou bem claro que a sua aspiração de vida envolvia a cantora: “Minha inspiração é a Iza porque eu amo ela, tipo muito, até 1000 vezes. Meu sonho é conhecê-la, ser famosa e dançar”. A participação no programa também ajudou a dançarina mirim a conseguir patrocínio para participar de um festival de dança na Argentina.

A parceria entre Luara e Iza ficou tão grande que a pequena foi para o Rock in Rio 2019, dançar com a sua ídola como se fosse a versão pequena dela. Ambas surgiram com um look prateado e com os cabelos trançados, bem parecidas MESMO.

Dá uma olhada nesse momento fofíssimo: