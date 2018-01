Quem é o autor da declaração de amor de Bru Marquezine pra Neymar

A primeira foto que Bruna Marquezine publicou com Neymar depois da mais recente volta do namoro tinha a seguinte legenda romântica:

“Eu quero nós. Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jogados no tapete da sala. Nós que não atam nem desatam. Eu quero pouco e quero mais. Quero você. Quero eu. Quero domingos de manhã. Quero cama desarrumada, lençol, café e travesseiro. Quero seu beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não cansa”.

Em um mea culpa por não postar um texto de autoria própria, a atriz justificou: “tive que usar as palavras de Caio, porque acho que só as minhas não são suficientes pra descrever tudo o que eu sinto por você”. Mas quem é o tal Caio que emprestou suas palavras para essa declaração de amor?

Caio Fernando Abreu foi um jornalista e escritor brasileiro, nascido no Rio Grande do Sul em 1948. Começou a carreira como jornalista de entretenimento, em revistas como Nova e Veja, ambas da Editora Abril. Também colaborou para jornais como Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Correio do Povo e Zero Hora.

Ele lançou o primeiro romance em 1970, aos 22 anos. “Limite Branco” já tinha as características que marcariam toda a obra dele: drama, solidão e angústia diante da morte. Durante a ditadura militar, Caio Fernando Abreu foi perseguido, por questões políticas e por ser abertamente homossexual.

Caio produziu muito durante a vida: contos, romances, peças de teatro, novelas e traduções. Morreu jovem, aos 47 anos, em 1996, em Porto Alegre, vítima da Aids.

Nos anos 2000, Caio Fernando Abreu ganhou imensa popularidade por causa da internet. Montagens com frases atribuídas a ele se tornaram extremamente populares. Em entrevista para o portal iG, a presidente da Associação Amigos de Caio Fernando (AACF), Liana Farias afirma que mais de 50% das frases ditas do autor, na verdade não foram escritas por ele.

Será que o texto escolhido por Bruna para se declarar a Neymar é mesmo de autoria de Caio?