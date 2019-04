Quem é quem em ‘Se Eu Fechar os Olhos Agora’, a nova minissérie da Globo

Com o fim do BBB19, as noites da Globo voltam a ser ocupadas pelos programas e seriados que tanto amamos. E para começar com o pé direito, a emissora planejou a estreia de ‘Se Eu Fechar Os Olhos Agora‘, uma minissérie gravada há algum tempo e que já estava até disponível em alguns serviços on demand, mas que agora chega à TV aberta prometendo chamar ainda mais atenção.

Quer saber quem são os personagens dessa produção? Preparamos uma listinha pra ninguém se perder.

–

Paulo (João Gabriel D’Aleluia/Milton Gonçalves): o garoto é o melhor amigo de Eduardo e acabará descobrindo um crime que afetará toda a cidade de São Miguel. Como perdeu sua mãe ao nascer, o garoto mora com o pai Joel (Paulo Rocha) e sofre agressões pesadas dele, sem entender que é por causa de sua cor de pele.

–

Eduardo (Xande Valois): o melhor amigo de Paulo e também vai ajudar na investigação do assassinato da trama. Ele é apaixonado por Vera Lúcia (Julia Svacinnaa), a filha mais nova do prefeito da cidade, mesmo sabendo que eles são de classes sociais bem diferentes.

–

Ubiratan Duarte (Antonio Fagundes): o mistério em pessoa. Ele não conta para ninguém por que foi para São Miguel e nem por que escolheu morar no asilo. Ele ajudará as duas crianças a investigarem o assassinato de Anita.

–

Anita (Thainá Duarte): a personagem mais importante da minissérie… afinal seu assassinato é o que norteia todos os outros personagens. Anita era esposa do dentista Francisco (Renato Borghi) e sua morte tem relação com os figurões da cidade.

–

Adriano Marques (Murilo Benício): o prefeito de São Miguel, sua família está no poder há décadas e, para se manter influente, é capaz de fazer coisas inimagináveis.

–

Isabel Marques (Débora Falabella): esposa de Adriano, tenta manter a ordem na casa do prefeito… só que está um pouco cansada de bancar a dona de casa perfeita. Em sua casa também precisa lidar com as filhas de personalidade forte, Cecília (Marcela Fetter) e Vera Lúcia.

–

Geraldo Bastos (Gabriel Braga Nunes): o empresário é casado com Adalgisa (Mariana Ximenes), a ex-miss Distrito Federal. Embora seja aliado do prefeito Adriano, tem umas ideias políticas um pouco diferentes.

–

Adalgisa Bastos (Mariana Ximenes): esposa do empresário Geraldo e mãe de Edson. Lindíssima, até por ter sido ex-miss Distrito Federal em 1939, ela desistiu do concurso de beleza para ficar com Geraldo. Tem atitudes incomuns para as mulheres da época, como o gosto por calças compridas.

‘Se Eu Fechar os Olhos Agora’ estreia hoje (15/04), após ‘O Sétimo Guardião’.