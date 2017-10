Saiba quem é Thiago Magalhães, o novo namorado da Anitta

No finzinho de julho, Anitta revelou que está namorando e vivendo uma fase maravilhosa.

Apesar de ter falado sobre o assunto durante uma coletiva de imprensa, a cantora não mencionou o nome do amado, na época. “Eu não fico falando muito sobre isso. Entendo o interesse das pessoas por eu ser uma pessoa pública, mas, como ele é anônimo, prefiro não falar muito sobre isso. A famosa sou eu. Estou bem e feliz. Obrigada pelo carinho!”, ressaltou a musa.

Porém, as especulações são de que o empresário Thiago Magalhães, de 25 anos, seja o namorado em questão. Dois meses depois da revelação, Anitta foi flagrada pela primeira vez com o rapaz em público.

Durante o programa “Fofocalizando”, do SBT, o jornalista Léo Dias contou que o carioca era um dos solteiros mais cobiçados da capital do Rio. Empresário, ele é sócio de uma empresa de eventos musicais e de turismo, além de herdeiro de uma grande fortuna deixada pelo avô.

Ainda de acordo com Léo, os pombinhos se conheceram nos bastidores do “Música Boa Ao Vivo”, programa apresentado por Anitta no Multishow. Os dois estão juntos de fato desde o início de junho e comemoraram juntos o Dia dos Namorados.

Sempre discretos, eles evitam serem fotografados juntos, mas no sábado, 21 de outubro, circulou uma das raras imagens do casal.

Antes de Anitta

Antes de se relacionar com Anitta, Thiago namorou com a blogueira Marina Pumar – a moça que foi flagrada no carro de Justin Bieber durante a passagem do cantor pelo Brasil. Na ocasião, ela foi a uma festa em que Justin estava e seguiu com ele para a mansão que o cantor alugou no Rio de Janeiro.

Segundo o jornal Extra, Thiago está respondendo a um processo por agressão contra a ex-namorada. Ela prestou queixa após ele ter invadido a sua casa em 5 de fevereiro deste ano.

A partir da publicação, Thiago arrombou a porta da cozinha da casa de Marina pedindo para que eles retomassem o namoro. A moça acordou com o ex em seu quarto e ele só foi embora quando a irmã do rapaz o tirou do apartamento.

Na ocasião, Marina conseguiu uma medida protetiva baseada na Lei Maria da Penha. Então, Thiago não podia fazer contato com ela, tendo que ficar longe em um raio de 300 metros, durante 90 dias.

Apenas em maio, quando ele começou a ter contato e se envolver com Anitta, a medida foi julgada improcedente e não foi renovada.