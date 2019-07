Quem era Cameron Boyce, jovem ator da Disney que morreu dormindo

O ator americano Cameron Boyce, astro de produções da Disney, morreu este sábado (6) em casa, depois de um mal súbito, segundo a família informou à emissora ABC. Ele passava por um tratamento de saúde, mas a doença não foi especificada.

Boyce começou cedo no cinema, aos nove anos, no filme ‘Espelhos do Medo’. Em 2010, participou da comédia ‘Gente Grande’, com Adam Sandler.

Mas o ator ficou conhecido mesmo por suas atuações no Disney Channel, com participações em ‘Jessie’ (no ar entre 2011 e 2015) e ‘Descendentes’, focada na vida dos filhos dos vilões da Disney. A última filmagem foi em Descendentes 3, que estreia na TV em agosto no Brasil. No filme, ele interpreta o filho da vilã Cruela, de ‘101 Dálmatas’.

Há informações de que ele também tenha terminado as gravações da série ‘Paradise City’ e do filme ‘Runt’.

Boyce ainda se destacou por suas ações sociais e foi premiado por um trabalho em uma ONG que arrecadou mais de U$ 30 mil para levar água potável a um reino no sul da África.