Quem era Dodi Al-Fayed, o homem que morreu ao lado de Lady Di

No dia em que se completam 20 anos da morte da Princesa Diana, vítima de um trágico acidente de carro em Paris, outro nome é menos lembrado: Dodi Al-Fayed, então namorado de Diana, que estava junto com ela no carro e também perdeu a vida no acidente. Ele tinha apenas 42 anos.

Dodi era o filho mais velho do bilionário egípcio Mohamed Al-Fayed, antigo dono da loja de departamentos londrina Harrods, uma das mais sofisticadas do mundo e do time de futebol inglês Fulham. Até hoje, o pai de Dodi é dono do Hôtel Ritz, em Paris, onde Diana e o namorado estavam hospedados antes de saírem para o trajeto de carro que lhes custou a vida.

Dodi namorava Diana havia apenas pouco mais de um mês. O namoro entre os dois era controverso, pois Dodi tinha um passado de playboy e mulherengo na juventude. Há rumores de que ele já havia se envolvido com as atrizes Winona Ryder e Brooke Shields. Além delas, Dodi foi casado por sete meses com a modelo Suzanne Gregard, em 1986, e teve um noivado com a também modelo Kelly Fisher, em 1997.

O romance e o acidente

Foi neste ano que Dodi reencontrou Diana. Eles já se conheciam, mas somente depois do divórcio da Princesa que Dodi fez avanços, convidando ela e os filhos para passearem no iate da família. Eles foram, e depois Diana retornou sozinha. Foi após essa viagem, em que o casal navegou pela costa da Itália e da França, que Diana e Dodi sofreram o acidente fatal.

Na época do acidente, muito se questionou a respeito do relacionamento dos dois. Houve boatos de que Diana não estava apaixonada por Dodi, e estaria apenas curtindo a vida. O relações-públicas de Dodi na época, Michael Cole, declarou que os dois teriam noivado antes do acidente. Houve até quem especulasse uma possível gravidez de Diana na época da morte.

A parte do breve romance com Diana, que lhe deu notoriedade, Dodi era produtor de cinema. Ele trabalhou como produtor executivo em “Carruagens de Fogo”, “Hook: a Volta do Capitão Gancho” e “A Letra Escarlate”, entre outros títulos.