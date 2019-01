Quem foi Edyr de Castro, cantora das Frenéticas que morreu aos 72 anos

Edyr de Castro, atriz e integrante do extinto grupo As Frenéticas, morreu nessa terça-feira (15), no Rio de Janeiro. Ela tinha 72 anos, sofria do Mal de Alzheimer, e estava internada por conta de uma pneumonia. Faleceu de falência múltipla dos órgãos.

As Frenéticas era um grupo de seis mulheres – Edyr, Dhu Moraes, Leiloca Neves, Lidoka Martuscelli, Regina Chaves e Sandra Pêra – formado em 1976 por Nelson Motta. Elas eram a sensação da boate carioca Frenetic Dancing Days, pois trabalhavam como garçonetes e, de surpresa, subiam ao palco para cantar.

A música de maior sucesso delas é, sem dúvida, “Dancing Days”, que foi trilha sonora da novela de mesmo nome em 1978. Com a frase “abra suas asas, solte suas feras”, a canção tornou-se um hino de celebração à liberdade.

O grupo de desfez em 1984, mas as seis se reuniram novamente em 1992, para gravar a música tema da novela “Perigosas Peruas”. Já em 2001, Edyr Lidoka e Dhu voltaram a cantar juntas e fizeram seu último show dez anos mais tarde.

Mas a carreira de Edyr não se limitou às Frenéticas. Antes de ser escalada para o grupo, ela estava no elenco de “Hair”, um célebre musical do final dos anos 1960 e início dos 1970.

Além de cantora, Edyr também era atriz e atuou em novelas como “Roque Santeiro”, “Por Amor” e “Sinhá Moça”. Seu último trabalho na TV foi em 2009, em “Poder Paralelo” da Record.

Ela tinha uma filha, chamada Joy Rodriges, fruto do casamento com o compositor Zé Rodrix – que faleceu em 2009. Há anos, Edyr morava no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Ela passou a viver lá depois de ser diagnosticada com Alzheimer, oito anos atrás.