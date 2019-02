Quer saber por que Elke Maravilha fará tanta falta?

Na madrugada desta terça-feira (16) perdemos a grande artista Elke Maravilha, que faleceu aos 71 anos. O Brasil está de luto, mas por mais que Elke fosse uma figura ímpar, muita gente desconhece a mulher por trás da personagem.

E, para quem quiser saber um pouco mais sobre ela, vale a pena assistir ao documentário em curta-metragem “ELKE”, realizado pelas irmãs Julia e Maria Rezende. O material foi produzido em 2007, logo depois que as duas se apaixonaram pela artista durante as filmagens do filme “Zuzu Angel”, no qual Elke interpreta uma cantora de cabaré. O documentário tem cerca de 15 minutos e está disponível no YouTube em duas partes. Assista aqui: