Cézar bem que já tentou, mas até o momento Tamires não deu espaço para as investidas do brother.

Nesta quinta-feira, 05, ela deu indícios de que pode estar mudando de ideia. Na cozinha, em conversa com as amigas de confinamento, ela disparou: “Do jeito que eu estou ficando, eu pensaria. À primeira vista, com certeza, não”, diz a cirurgiã-dentista.

“De cara eu falei que ele era meu tipo, mas abriu a boca, acabou”, completou Amanda rindo. A sister criticou o jeito caipirão do brother.

“Ele tem o coração puro e verdadeiro”, defendeu Rafael.

E agora, será que vai rolar?