Rafa Brites fala sobre filho se jogar no chão como qualquer outra criança

Ontem no shopping um paparazzo me pegou naquele momento que o filho se joga no chão e faz aquele pequeno escândalo que antes de termos filhos falamos; isso nunca acontecerá comigo.Logo após o drama , conseguiu tirar outras fotos em um momento fofo, quando eu passei por ele, gentilmente ele me avisou que não publicaria as fotos do piti. Minha resposta foi: pode publicar, as pessoas se identificarão mais com isso do que com uma cena linda e tranquila. Rrsrsr. Essa romantização da vida dos “famosos” que nos faz acharmos que tudo é perfeito , e o problema só existe na nossa casa, com nossos filhos … no nosso casamento… Mas ó quero uma atenção especial para minhas sacolas cheias de livrinhos de presente para o Rocco e outras crianças! Comprem livros de presente!!!