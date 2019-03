Rafa Brites revela que saiu da Globo

Após Fernando Rocha e Mariana Ferrão surpreenderem o público com a saída repentina da Rede Globo, na última quinta-feira (21), a apresentadora Rafa Brites fez um post no Instagram para confirmar que o seu contrato com a emissora também não foi renovado.

Ao dar a notícia para os seguidores, a repórter agradeceu por toda experiência adquirida nos programas televisivos, como o “Vídeo Show”. “Nesses quase 5 anos eu cresci muito como profissional e como mulher, tenho muito orgulho dessa trajetória e de tudo o que vivi e aprendi com pessoas tão especiais”.

No post Rafa não revela se foi ela que decidiu desligar-se ou se a decisão partiu da emissora.

Ela também aproveitou o momento para revelar que a saída da emissora significa mais tempo para se dedicar a um projeto pessoal chamado “transformando sonhos em realidade”. A apresentadora não entrou em detalhes sobre o que é exatamente a iniciativa, mas afirmou que a ideia sempre esteve com ela.

“É algo que trago em mim desde os 11 anos de idade e agora sinto que estou pronta para compartilhar com vocês. A todos que me acompanharam até aqui: seguimos juntos com coragem, honestidade e fé”, agradeceu a repórter.

Confira o post completo: