Rafa Justus tem reação fofa ao descobrir sexo do bebê de Ticiane Pinheiro

Com uma festa para convidados e um momento super fofo da filha, a apresentadora Ticiane Pinheiro revelou na noite do último sábado (05) que ela e o marido, o jornalista César Tralli, esperam uma garotinha! O chá revelação aconteceu em um resort em Ilhéus na Bahia, onde se reuniu com a família e amigos.

Antes da própria mãe e convidados, uma pessoinha na festa já sabia o sexo da criança e conseguiu guardar o segredo como ninguém. A linda Rafaella Justus descobriu que iria ganhar uma irmãzinha quando acompanhou sua mãe no ultrassom morfológico na semana passada. O médico contou apenas para a primogênita de Tici, já que os papais optaram por saber apenas no dia do chá revelação.

Para evitar que a filha não conseguisse segurar essa grande novidade por muito tempo, a mamãe se apressou em montar uma festa e revelar, enfim, o sexo do bebê. “Como sabia que ela não resistiria e acabaria contando para a família toda, nos apressamos em organizar esse chá. Assim eu não seria pega de surpresa”, contou Tici em entrevista para o jornal O Globo.

Quando Tici cortou o bolo e recebeu uma chuva de confetes cor de rosa, Rafinha correu para abraçar a mãe para celebrar que ganhará uma irmãzinha. No domingo (06), a família foi curtir a praia e a filhota fez essa linda homenagem na areia para compartilhar com os seguidores do casal nas redes sociais.

O papai, claro, também estava todo feliz com a notícia ao tirar a foto das três meninas na praia.

Que amor!