Rafa Vitti fala sobre possíveis escolhas do nome da filha com Tatá Werneck

No programa Altas Horas deste sábado (6), Rafa Vitti falou sobre a preparação para a chegada da primeira filha com Tatá Verneck, que está no quinto mês de gestação. O casal ainda não escolheu o nome da pequena, mas Rafa revelou possíveis candidatos.

“Estamos numa indecisão… A gente tem uns nomes diferentões”, disse. Ele contou que queria Cora, mas a mamãe não gostou. “Não sei se foi implicância dela porque eu falei, mas não rolou.” O ator revelou que já pensaram em Tereza, Maria e Clara, mas não chegaram a um acordo.

Mas tem um nome que está na listinha dos preferidos, inspirados em uma filha de uma amiga: Manoa. “Olha que nome diferente. À primeira ouvida parece estranho, mas depois comecei a me familiarizar. A Tatá amou… Eu comecei a chamar de Mana. Talvez seja Mana”, comentou.

E terminou revelando que a comediante também cogitou o nome Fada. Mas riu e disse que ainda nada está decidido.