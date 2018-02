Rafael Cardoso aproveitou folga das gravações da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’ para viajar ao Recife (PE) e curtir os 40 anos do Galo da Madrugada, o maior bloco de rua do mundo segundo o Guiness Book.

O ator estava acompanhado da mulher, Mariana Bridi, grávida do segundo filho do casal, que já tem a pequena Aurora. Antes de caírem na folia, os dois recarregaram as energias em uma cachoeira e mostraram o momento em suas redes sociais.