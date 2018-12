Rafael é o vencedor da final do ‘MasterChef Profissionais’ 2018

Foi realizada na noite de ontem (11), e consequentemente também durante a madrugada, a final do ‘MasterChef Profissionais‘ 2018. Mesmo com uma repercussão em queda, o programa conseguiu manter o interesse de um público sempre fiel nas noites de terça-feira na Band. Em uma final sem participação feminina, o troféu de melhor cozinheiro profissional acabou indo para as mãos de Rafael.

A final do ‘MasterChef Profissionais’ manteve a “tradição” iniciada desde a final da primeira edição do reality: em vez de um desafio com restrições, William e Rafael precisaram apresentar aos jurados um menu degustação completo… em dobro. Sim, em vez de uma entrada, um prato principal e uma sobremesa como acontece na competição com amadores, os profissionais tiveram pouco menos de duas horas para apresentar dois pratos de cada para Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella.

Começou a grande decisão do #MasterChefBR Profissionais 2018 e a @EtnaOficial quer saber: quem você acha que vai criar o menu mais criativo e sair daqui como campeão? pic.twitter.com/WQTWxsicq1 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) December 12, 2018

A final foi marcada por pratos elegantes, alguns coices gentis entre os rivais e, sobretudo, muita alta gastronomia. Para se ter uma ideia do requinte, William apresentou polvo ao romesco de tinta de lula como um de seus pratos principais, enquanto Rafael mandou um pato laqueado com mel para a mesa dos chefs jurados. Durante toda a prova William e Rafael se mantiveram equilibrados: um estava melhor em uma tarefa, o outro melhor na outra. O clima parecia bem empatado e só viria a ser resolvido na apresentação das sobremesas.

Ana Paula Padrão estava tão nervosa na hora de anunciar o vencedor que até deixou cair os papéis de sua mão. Em meio à demora da apresentadora, a chef Paola Carosella até deu um gritinho de agonia. Após anunciar o nome de Rafael, o vencedor foi abraçado por seus familiares e demais competidores da temporada.

O vencedor da temporada ganhou não só um troféu do ‘MasterChef Profissionais’ como também um prêmio de 200 mil reais. Uma marca de itens de cozinha garantiu uma cozinha toda equipada, eletrodomésticos e até panelas. Os dois finalistas também levaram o prêmio de mil reais em compras por mês durante um ano no supermercado patrocinador, fora o dinheiro acumulado nas vitórias das provas.