Rainha Elizabeth II comemora 88 anos com nova fotografia oficial

Elizabeth II em novo retrato oficial

Foto: Getty Images

A Rainha Elizabeth II completa 88 anos nesta segunda-feira (21). Para celebrar a data, a monarquia divulgou um novo retrato oficial da rainha. A imagem em preto-e-branco mostra Elizabeth II sorrindo enquanto posa com um colar de pérolas e um vestido desenhado pela sua assistente pessoal Angela Kelly, que a acompanha há 12 anos.

A foto foi tirada em março, no Palácio de Buckingham, pelo fotógrafo David Bailey, e faz parte de uma campanha que promove o turismo no Reino Unido.

Elizabeth costuma comemorar a data em particular. A celebração oficial acontece apenas no segundo sábado de junho, com a cerimônia Trooping the Colour, que é realizada desde 1748 e marca o aniversário do soberano britânico. Mas, seguindo a tradição, a rainha foi homenageada nesta segunda pela Artilharia britânica, que fez 62 disparos de canhão nas proximidades da Torre de Londres.

Nascida em 1926, Elizabeth II foi coroada rainha em junho de 1953, aos 27 anos. Seu reinado é o segundo mais longo da história do Reino Unido.

Elizabeth II em tour feito pela Austrália em 1954, um ano após sua coroação

