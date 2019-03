Introduzida já há algumas temporadas, a dinâmica do “dedo-duro” nos paredões nunca trouxe assim taaanto material para barraco. Porém, nessa última votação que aconteceu no BBB19, foi essa brincadeirinha tradicional que desencadeou uma quantidade alta de climão na casa mais vigiada do Brasil. E a estrela disso tudo foi Tereza, uma das indicadas ao paredão (falso).

Elana, sorteada pelo dedo-duro, pediu para saber o voto de Carolina. Ao ouvir a explicação da sister sobre ter votado nela, Tereza reagiu de uma forma muito sincera que renderia muitos memes se o programa fosse um sucesso de audiência. Surpresa e levando a mão à boca, a confinada agiu como se tivesse sido vítima de uma grande traição.

Logo após a reação, Tereza e Carolina até conversaram, mas nada perto de qualquer tipo de discussão mais séria. As duas se entenderam, mas os demais brothers ficaram remoendo aquela reação de Tereza pelo resto da noite.

Quem ficou bem brava com a atitude de Tereza foi Paula. A líder comentou que não é a primeira vez que a psicanalista reage dessa forma, pois ela já se sentiu igualmente “traída” quando Hariany votou nela, mesmo sem a colega ter dito que nunca votaria em Tereza. “Que drama é esse?“, questionou a líder. Por outro lado, Tereza seguiu pleníssima e justificando a própria reação. “Sou assim, impulsiva“, explicou a emparedada para quem quiser ouvir.

Independente da situação, fica o momento eternizado em GIF animado:

Tereza disputa com Gabriela e Rodrigo uma imunidade num paredão falso que terminará amanhã (05). Apenas o público sabe disso, eles acham que vai rolar eliminação.