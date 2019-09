Rebeca Lindsay muda de estilo e garante vaga no ‘The Voice Brasil’

O ‘The Voice Brasil‘ de 2019 continua sendo uma caixinha de surpresas, como se fosse uma partida de futebol. Rebeca Lindsay, por exemplo, nos acostumou num gênero musical e estávamos esperando que ela se apresentasse com algum clássico do feminejo, mas de repente ela surge no palco do programa da Globo cantando “Somebody to love” do Queen e chocou o Brasil.

Em uma apresentação emocionante desse clássico de Freddie Mercury pelo Time Ivete, Rebeca Lindsay encantou as pessoas e mostrou que não é uma mulher de um único gênero musical. Até a Iza se surpreendeu com a mudança! Aí não deu outra, né? Com mais da metade dos votos do público, Rebeca foi escolhida pelo público para continuar na competição, enquanto a técnica Ivete Sangalo escolheu salvar Samara Alves após uma apresentação bonita de “Por Enquanto” da Cássia Eller.

Rebeca Lindsay mostra todo o seu talento cantando "Somebody To Love", do Queen! VOTE! Quem você quer salvar do #TimeIvete? ➡ https://t.co/lrFGM2IZEu #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/mqdtSBuCRS — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) September 25, 2019

A noite começou com a apresentação do Time Iza, que teve Luana Berti sendo escolhida pelo público e Alexa Marrie eleita pela Iza para continuar no jogo. Já nas apresentações do Time Lulu aconteceu algo engraçado: Gaby Olliver se apresentou com uma música da Iza, “Meu Talismã”. Infelizmente cantar a música da outra técnica não trouxe tanta sorte assim para a cantora, pois ela não seguiu para a fase seguinte, e sim Lúcia Muniz (escolha do público) e Paula Araujo (escolha do Lulu Santos). Para fechar a noite, o time Teló teve uma disputa mais acirrada e levou para a próxima fase Tatila Krau (escolha do público) e Mobi Colombo, eleito pelo técnico.

O ‘The Voice Brasil’ está indo bem rápido esse ano, não? Tiago Leifert já está lembrando ao público que o programa tem apenas mais duas semanas de duração, então em breve saberemos quem é a nova voz brasileira. E que venham mais apresentações surpreendentes assim!