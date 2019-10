View this post on Instagram

Em cena com o parceiro @jottape que é um dos grandes protagonistas da série SINTONIA. Uma alegria enorme fazer parte desse belíssimo elenco, escolhido com dedos de ouro pela incrível Alê Tosi, que tb acreditou no meu trabalho. Parabéns máximo ao @kond que externou sua ideia inicial cheia de potencial até chegar na série. E para além de criador, é o diretor artístico e dividiu a direção dos episódios com o gênio @johnnyaraujodir . Formaram uma dupla de grande excelência. Todos vemos isso no resultado final. Obrigado vcs tb por me deixarem a vontade no set e pelo jogo sempre! @losbragas é a gigante produtora que apostou na ideia de fazer uma série e a concretizou magistralmente. @wellingtonpingo amigo de longa data, que chegou junto como um dos produtores e como sempre, tocou o barco da equipe, como poucos. É um monstro. @netflixbrasil que pensando grande, pegou o projeto no colo e deu a oportunidade de todos envolvidos, fazerem uma obra que só tem dado alegrias. Deixo meu agradecimento a super equipe equipe técnica/artística, de mtos amigos e novos parceiros, o elenco de protagonistas que tira onda demais, @brunamascarenhasbm @christianmalheiros_ e Jottapê que já citei la em cima e minha rainha, parceira de cena, @leilahmoreno. É isso, povo. Agora, quem não viu a série corre la no Netflix e assiste. Bora. @netflix @sintonia @kondzilla #sintonia #netflix #serienacional #industriadoaudiovisualbrasileiro #ator #ViníciusdeOliveira #Éder