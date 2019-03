Reencontro do elenco do seriado ‘Sandy & Junior’ emociona os fãs da dupla

A divulgação da turnê “Nossa História”, em comemoração aos 30 anos de Sandy e Júnior, está a todo vapor. Na última quarta-feira (20), os irmãos apareceram no Twitter em um clique com o símbolo do “Caldeirão do Huck” ao fundo. Só que a verdadeira surpresa surgiu ao ver quem estava ao lado da dupla: Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena.

Essa amizade entre os atores, que surgiu com a participação deles no seriado “Sandy & Júnior” em 1999, parece continuar firme e forte. Recentemente, Fernanda revelou que, assim que os amigos souberam do retorno da dupla, os artistas combinaram de se encontrar em um dos shows dos irmãos. Mas, ao que tudo indica, ela e Paulo já mataram a saudade dos amigos ao surgirem no palco do programa de Luciano Huck. A gravação foi feita na última quarta-feira (20) e vai ao ar dia 30 de março, um sábado.

No clique postado por Fernanda, ela aparece abraçada com Sandy, enquanto que Júnior está do outro lado com Paulo. A amiga da dupla aproveitou para não deixar o público esquecer do nome da turnê e ainda colocou aquele trecho de uma música que ninguém consegue esquecer: “deu para sentir um turu turu turu aqui dentro”.

Deu pra sentir um turu turu turu aqui dentro ❤️ na gravação hoje do Caldeirão do Huck! Vai ao ar dia 30 e quem fez parte dessa história vai super se emocionar! “Nossa História” é o nome da turnê que marca a volta desses dois…história deles, minha, do Paulo, de vcs…Foi Lindão! pic.twitter.com/sR3mS8Qw06 — Fe Paes Leme (@FePaesLeme) March 21, 2019

Ainda na rede social, os fãs ficaram emocionados com essa reunião repentina em rede nacional e, claro, trouxe aquele sentimento nostálgico da série de volta. Confira:

meu deus do céu! essa foto remete à infância e adolescência de muitos de nós! obrigada por isso ♥️♥️♥️♥️♥️ — mari franco 🥑🏳️‍🌈 (@donnamariana) March 21, 2019

Eu tô surtandoooooooo 💞💞💞💞💞😭😭😭😭💞💞💞💞💞😍😍😍😍😍 meus eternos, nossa história mesmo… Aos domingos eu não saia de casa antes do programa Sandy & Junior, vê a Paty, meu eterno Crush Gustavo.😍😍😍😍😍 — 🍾 🐠🍷🦊🌈✊💃37,05% GAFISH RAIZ. XOOOO NUTELLAS (@BBBosta19) March 21, 2019

Me deu ate um arrepio ver esta foto de vcs…que saudade! Que viagem no tempo! Melhor que ser adolescente é rever estas emoções depois dos 30! Bjs Fê😘 — Mel Amaral (@mel_amarall) March 21, 2019

Eu acho que pireiiii que tudo lindos lindos ❤vocês deixaram um buraquinho em nossos corações de tanta saudades são únicos. — Sandrinha Terra (@sildyterra) March 21, 2019

Essa foto fez eu volta na minha infância!!! Quantas saudades!! — Tamára Rodrigues (@TaaahPereira) March 21, 2019