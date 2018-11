Regina Casé fala sobre acidente que quase deixou seu marido tetraplégico

Na manhã deste sábado (10), a atriz e apresentadora Regina Casé publicou, em sua conta do Instagram, uma foto do marido, o diretor Estêvão Ciavatta, seu companheiro desde 1999.

Na legenda da publicação, que mostra Estêvão machucado e deitado no que parece ser uma cama de hospital, Regina explicou que hoje faz exatamente dez anos que ele sofreu um trágico acidente ao cair de um cavalo no sítio da família, situação que quase o deixou tetraplégico. Ao longo do texto, ela aproveita para homenageá-lo e parabenizá-lo pelo esforço ao longo desses anos:

“Esse pra quem não conhece é o @eciavatta, meu Yoyô, o cara que eu mais admiro no mundo! Hoje não só ele canta, como cada dia consegue fazer uma coisa mais linda, até bater uma bolinha com Roque nosso filho que veio pra ser o melhor fisioterapeuta do mundo! Minha admiração por você só cresce a cada dia, vendo que 10 anos depois você consegue fazer ‘quase’ TUDO! Sua força é absurda! Parabéns amor, pelo seu renascimento! Hoje é dia de festa pra gente! ♥️”, diz trecho.

A publicação já conta com mais de 25 mil curtidas, além de uma série de comentários de fãs e admiradores de Regina, sensibilizados com a história de superação de seu marido.

Veja o post, na íntegra: